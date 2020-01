© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il primo Kevin Bonifazi 2.0 alla SPAL non comincia nel migliore dei modi. Appena entrato nella ripresa contro il Bologna, l'ex Torino regala un pallone a Soriano e poi evidentemente ne risente perché risulta in ritardo su entrambe le reti rossoblù del secondo tempo. "Ma verrà utilissimo", scrive La Gazzetta dello Sport che lo salva con un 5,5 in pagella. Stesso voto dal Corriere dello Sport, per cui "prende subito un abbaglio", e 5 da Tuttosport perché "con un errore rischia il patatrac".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5