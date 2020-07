Le pagelle di Bonucci: sposta gli equilibri. I centrali della Juve fanno a gara di falli di mano

Sposta gli equilibri, non in positivo. Leonardo Bonucci (5 per le nostre pagelle) diventa protagonista in negativo nella sconfitta della Juventus contro il Milan. I centrali della Juve, evidenzia La Gazzetta dello Sport, fanno a gara a chi fa più falli di mano, mentre il Corriere dello Sport sottolinea come sul gol di Kessie commetta un errore "non da lui". E pensare, come chiosa il Corriere della Sera, che senza il pubblico non doveva fare i conti con un'atmosfera incandescente.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

TuttoJuve: 4,5