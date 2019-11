Le pagelle di Borja Valero: risponde presente, tiene le redini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non giocava da parecchio, Borja Valero. Invece a Praga il centrocampista spagnolo è stato bravo a riprendere un discorso interrotto oramai tempo fa, riuscendo a giostrare bene i palloni che gli giravano intorno. Tutte sufficienze per i giornali, che denotano pure come abbia corso più del solito e che, per questo, nel secondo tempo debba essere sostituito per rifiatare. Al primo pallone toccato, però, manda in porta Lautaro Martinez. Fa lo stesso, involontariamente, con Masopust nel secondo tempo, probabilmente per stanchezza.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

FcInterNews: 6,5