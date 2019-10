Le pagelle di Brozovic: due errori, due gol. Un genio senza lampada

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due errori, due gol subiti. Il pareggio dell'Inter in casa col Parma lo porta Marcelo Brozovic sulla coscienza, perché benché cresca nella ripresa il suo primo tempo è da buttare, con due regali belli e buoni agli avversari. Per noi di Tuttomercatoweb.com la sua prestazione è stata da 4,5, molto deludente, ma anche i quotidiani si accodano all'unanimità. Stesso voto, infatti, da La Gazzetta dello Sport, che vede un Brozo stressato dalla marcatura di Kulusevski e sottolinea i due errori. Per il Corriere dello Sport la sua è una serata da incubo perché, come invece scrive Tuttosport, "il genietto ha lasciato la lampada a casa".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 4,5