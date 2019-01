Le pagelle di Cancelo: decisivo, in negativo. Apre le danze per la sconfitta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Contro la Lazio il suo ingresso è stato decisivo, contro l'Atalanta anche, ma in senso negativo. Joao Cancelo, subentrato all'infortunato Chiellini nel 3-0 subito dalla Juventus contro l'Atalanta, è stato uno dei peggiori in campo. Suo l'errore sull'1-0 di Castagne, da cui non si riprende più. "Entra e combina un disastro", evidenzia il Corriere dello Sport. Una sinfonia di 4, la media dei voti rimediati sugli organi d'informazione.