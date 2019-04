Le pagelle di Cancelo: svariati tentativi di suicidio e un solo lampo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Un solo lampo non basta per giustificare gli errori". Si apre così la nostra pagella di Joao Cancelo, protagonista sia in positivo che in negativo dell'1-1 di ieri tra Ajax e Juventus. Il terzino portoghese ha inventato l'assist per la rete di CR7, salvo dare il via anche a quella di Neres con un errore in controllo nella propria metà campo. Voto 5,5 condiviso da molti osservatori, in certi casi anche più critici, come Tuttosport che assegna un 5: "Gravissimo il controllo sbagliato". 5,5 anche per il Corriere della Sera, che ne segnala gli "svariati tentativi di suicidio in avvio". Unica sufficienza quella de La Gazzetta dello Sport: "una luce in mezzo a tanto buio".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5

TuttoJuve: 5,5