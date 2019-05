© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Castro è tornato in campo dopo oltre 5 mesi a causa dell'infortunio al crociato e ci ha messo una manciata di minuti a riprendersi il Cagliari. Suo l'assist per il gol di Pavoletti nel finale, per La Gazzetta dello Sport "El Pata" è il migliore dei sardi: "Il ritorno in campo basta per rendere la sua giornata positiva. Lo impreziosisce con l'assist per Pavoletti". Stesso voto per TMW: "Ritorna in campo dopo il lungo infortunio fra gli applausi della Sardegna Arena. Ci mette poco a servire un bell'assist per Pavoletti per il gol dei sardi"

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6