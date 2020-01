Dribbling, sterzate, slalom, tocchi di classe, assist e chi più ne ha più ne metta. Il Gaetano Castrovilli ammirato ieri al San Paolo è da Nazionale a tutti gli effetti e noi di Tuttomercatoweb.com l'abbiamo ribadito anche nel titolo delle nostre pagelle, premiandolo con la palma di migliore in campo e un bel 7,5. Sulla stessa lunghezza d'onda La Gazzetta dello Sport, secondo cui non sbaglia nulla e dà ottime notizie a Mancini. "Se continua così è impossibile che non vada all'Europeo", scrive il Corriere dello Sport, che si allinea allo stesso voto e allo stesso giudizio. Mezzo voto in meno da Tuttosport, quotidiano per il quale comunque "Illumina il San Paolo".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Firenzeviola.it: 7