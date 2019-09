Le pagelle di Chiesa: Federico è tornato. Ma non convince tutti

© foto di Federico De Luca

Schierato da punta, Federico Chiesa torna a sorridere. E segna il primo gol del suo campionato nel 2-1 della Fiorentina sulla Sampdoria. "Federico è tornato" scrive infatti Tuttosport a corredo di un 7,5: stesso voto anche per noi di TMW, per il Corriere dello Sport (suoi tre dei primi quattro tiri) e FirenzeViola. Meno convinta La Gazzetta dello Sport, che non va oltre il 6,5: "l'argenteria è ancora coperta da uno strato di polvere".

