© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Fiorentina ai piedi di Federico Chiesa. Anche nel 3-3 contro l'Atalanta il giovane attaccante, alla centesima presenza in viola, è stato determinante. E i voti alti fioccano, nelle valutazioni: il Corriere dello Sport parla di "gara pazzesca". Mentre TMW sottolinea come si scateni nel finale e FV trova forse la parole più chiara per definire i suoi 90 minuti: "Devastante".