Le pagelle di Chiesa - Tanta volontà, ma poca lucidità: esordio da dimenticare

Si sacrifica tanto, ma alla fine rimedia un rosso evitabile. Esordio in chiaroscuro per Federico Chiesa, alla sua prima con la maglia bianconera: giudizi negativi visto il rosso che lascia i suoi in dieci uomini, come spiega La Gazzetta dello Sport: "Volontà tanta, da donare in beneficenza: si propone sempre. Lucidità molta meno: lascia campo a Reca e soprattutto lascia la Juve in 10".

Tuttosport non nega la sufficienza (6,5), ma rimprovera alcune sbavature all'ex viola: "L'avvio inganna: troppo a testa bassa e senza far girare il pallone. Ma non appena scatta in profondità taglia la difesa del Crotone". Voto negativo anche da parte del Corriere dello Sport (4): "Confeziona il cross per il gol di Morata e merita un bravo, ma nella fase difensiva non dà una grossa mano a Danilo su Reca".

I VOTI DI CHIESA:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 4,5

TuttoJuve: 5,5