"Quinto pareggio nelle ultime 7 giornate e la solita crisi invernale nerazzurra è realtà anche con lui. Neppure all'assalto finale rinuncia alla difesa a tre. Perché?". Il Corriere dello Sport odierno lancia questo interrogativo nella pagella di mister Antonio Conte, all'indomani dell'1-1 casalingo contro il Cagliari. "Inter mediocre e con gioco monocorde. Due opzioni: il cross dalle fasce o la palla lunga per gli attaccanti. Urgono varianti", gli fa eco La Gazzetta dello Sport. Fatto sta che, mercato o non mercato, l'Inter di Conte non sa più vincere e deve riniziare quanto prima a correre più veloce degli altri per non perdere il treno che porta sulla vetta della Serie A, a -3 e non a -6 solo grazie all'assist del Napoli di Gattuso contro la Juve.

Questi tutti i voti di Antonio Conte:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

FcInterNews: 6