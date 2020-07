Le pagelle di Conte - Scelte impopolari ma coraggiose e vincenti: così risale il momento più duro

Fuori Skriniar ed Eriksen: la scelta è impopolare ma coraggiosa e, soprattutto, vincente. Come scrive quest'oggi La Gazzetta dello Sport, il 3-1 al Torino e il secondo posto in classifica consentono a mister Antonio Conte di "risalire il momento più duro quando tutto si faceva nero intorno". Il suo ruggito si è fatto sentire nello spogliatoio e la sua Inter è rientrata in campo con un piglio completamente diverso rispetto al primo tempo, distruggendo i granata: "Difficile chiedere di più", sentenzia Tuttosport. Sufficienza piena per tutti, dunque, anche se si va dal 7,5 di FcInterNews.it al 6,5 de La Gazzetta dello Sport e degli altri quotidiani.

Queste tutte le pagelle odierne di Antonio Conte:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

FcInterNews.it: 7,5