Le pagelle di Cuadrado - Chiude un ottimo 2020 nel peggiore dei modi. Entrata sconsiderata

L'intervento ai danni di Castrovilli è davvero pericoloso. Non c'è cattiveria ma non ci si aspetta un'ingenuità del genere da un giocatore dell'esperienza di Juan Cuadrado. Lascia in dieci uomini la sua squadra dopo appena un quarto d'ora di match per un episodio che peserà sull'economia della gara. "Incontenibile è la sua irruenza, più che il suo estro" scrive Tuttosport. "Chiude nel peggiore dei modi un 2020 da incorniciare" è invece il commento di TMW, mentre la Gazzetta dello Sport commenta così: "Lascia il tatuaggio dei tacchetti su Castrovilli e la partita della Juve crolla in quell'attimo".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 4

Gazzetta dello Sport: 4

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 3,5

Corriere della Sera: 4

La Stampa: 4

TuttoJuve.com: 3