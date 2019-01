© foto di Federico Gaetano

Notte da dimenticare per Angelo Da Costa, che contro la Juventus è senza ombra di dubbio il peggiore in campo. Se il Bologna affonda la colpa è anche sua e del pasticcio combinato insieme a Calabresi per la rete del vantaggio bianconero, quando il portiere sbaglia l'uscita, non chiamando forse il pallone. Un errore che ha del clamoroso, a maggior ragione per un estremo difensore d'esperienza come lui. A dire il vero, è stato difficile - per noi come per i quotidiani - scegliere se assegnare la palma negativa a lui o a Calabresi.

La Gazzetta dello Sport: 4.5

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 5.5

Tuttomercatoweb.com: 5