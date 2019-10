Le pagelle di de Ligt: terzo tocco di braccio, ha smarrito certezze

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gomito o braccio che sia, non ci siamo. Rigore o no, quello fischiato ieri contro il Lecce, Matthijs de Ligt non ha avuto un grande impatto con il nostro campionato e anche nel match di ieri ha fatto parlare di sé in negativo. Per il terzo fallo di mano consecutivo, soprattutto, che fanno scivolare in secondo piano la sua prestazione tutto sommato sufficiente. Per noi di Tuttomercatoweb.com da 6 in pagella, per Tuttojuve.com da 5,5 per la poca lucidità mostrata.

Dai quotidiani piovono perlopiù bocciature. La Gazzetta dello Sport sottolinea come sia timido in impostazione e fuori tempo di testa, come se avesse perso le sue certezze. A prescindere dall'episodio del calcio di rigore. Stesso voto dal Corriere dello Sport, che si sofferma proprio sull'episodio, poiché l'ennesimo che lo vede protagonista nelle ultime partite. Identico il giudizio del Corriere della Sera, per cui "il confine tra sfortuna e goffaggine" è sottile. Ed è 5 anche per Tuttosport.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Tuttojuve.com: 5,5