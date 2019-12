"Più fatica che gol, fino a ieri: una sentenza per due volte, senza smettere di fare l'operaio". Sabato indimenticabile, come evidenzia anche La Gazzetta dello Sport, per il bomber gialloblù Samuel Di Carmine. Si era sbloccato contro la Fiorentina, adesso sembra averci preso gusto e non vuole più fermarsi. L'Hellas Verona, d'altronde, ha bisogno più che mai dei gol del suo numero 10 per iniziare quanto prima a trasformare applausi e complimenti in ben più preziosi punti in classifica. Intanto, ecco la prima doppietta in Serie A a quota 31 anni e una meritatissima pioggia di 7 in pagella.

Questi tutti i voti di Samuel Di Carmine:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoHellasVerona.it: 7