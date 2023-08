ufficiale Di Carmine riparte dalla Serie C. L'attaccante va a giocare nel Catania

Samuel Di Carmine al Catania: ora è ufficiale. Colpo importante per il club rossoazzurro, che si assicura l'esperto attaccante rimasto svincolato dopo la fine della sua esperienza al Perugia. Ecco il comunicato ufficiale, apparso sul sito del club etneo: "Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Di Carmine, nato a Firenze il 29 settembre 1988. Nelle competizioni professionistiche ufficiali, il neo-rossazzurro ha collezionato fin qui 120 reti, 8 delle quali nell’arco delle 22 gare disputate in A nel 2019/20 con il Verona.

In precedenza, l’attaccante toscano era stato uno dei principali protagonisti del ritorno gialloblù nella massima serie, firmando marcature decisive dapprima per l’approdo ai playoff e quindi per la conquista della prima promozione personale in carriera; la seconda, seguita da un’altra parentesi nel più importante torneo nazionale, giunse nel 2021/22 con la Cremonese. Con il Perugia, Di Carmine ha giocato in B a più riprese, dal 2015 fino alla scorsa stagione; nel 2017/18, con la formazione umbra, ha firmato 22 gol, vivendo l’annata migliore sul piano realizzativo.

Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, in viola ha debuttato nell’Olimpo del calcio italiano e in Coppa Uefa, andando a segno all’esordio contro l’Elfsborg. Ha indossato anche le maglie del Queens Park Rangers in Championship e nelle coppe nazionali inglesi, del Gallipoli, del Frosinone, del Cittadella, della Juve Stabia (con la squadra campana ha disputato la sua unica stagione in Serie C, nel 2014/15, sommando 14 marcature) e della Virtus Entella, tutte in B, e del Crotone in A".