Le pagelle di Donnarumma: quante prodezze, è tornato super-Gigio

© foto di ALBERTO LINGRIA

Non ci fosse stato lui, probabilmente il Milan sarebbe andato sotto già nel primo tempo del derby contro l'Inter. Invece Gianluigi Donnarumma, super-Gigio per una notte come in tante altre della sua ancor breve carriera, ha dato ancora una volta la dimostrazione di essere un grandissimo portiere. Per quasi un'ora evita che il vaso rossonero vada in frantumi con interventi a destra e a manca: su Sensi, su Lukaku, su D'Ambrosio. Le prende tutte, poi deve arrendersi anche lui.

Per noi di Tuttomercatoweb.com, così come per i quotidiani, il migliore della formazione di Marco Giampaolo è proprio il portiere classe '99. La Gazzetta dello Sport gli dà 6,5 in pagella, sottolineando come dopo tutte le ottime parate non potesse davvero far nulla sui due gol. Stesso punteggio datogli dal Corriere della Sera, per il quale il gigante di Castellammare di Stabia è un fenomeno. Il Corriere dello Sport, con mezzo voto in più, parla di vere e proprie prodezze, come nelle sue giornate migliori, a volare in tutte le direzioni. Anche da Tuttosport arriva il 7.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Milannews.it: 6,5