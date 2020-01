© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È uscito dal campo scuro in volto, ma per quasi tutti gli osservatori Paulo Dybala è stato il migliore in campo nella vittoria della Juventus in casa della Roma. "Era il proprio il caso?" si chiede La Gazzetta dello Sport: voto 7, per la rosea. Come tutti, appunto. Il Corriere dello Sport scrive "Non ha una posizione, la cambia di continuo e così manda in confusione la Roma. Sarri non osa più toccare Ronaldo". Esce da migliore in campo dei suoi per noi di TMW e infatti non sembra particolarmente convinto del cambio.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttojuve: 7