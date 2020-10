Le pagelle di Dybala: indietro di condizione, non si accende mai. Non ci siamo

vedi letture

Tra l'assenza di Ronaldo e la sfida al connazionale Messi, Juve-Barcellona poteva essere la partita di Paulo Dybala. Non lo è stata, e i giudizi del giorno dopo sono decisamente negativo. "Senza Ronaldo - scrive La Gazzetta dello Sport, voto 5 - è l'uomo copertina ma non si accende mai". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Non ci siamo ancora. La condizione ideale è ancora lontana ed è il motivo per cui gli spunti non portano mai a niente". Mezzo voto in più per Tuttosport: "Latitano le idee, anche perché davanti nessuno fa movimento. Dopo l'intervallo si intestardisce in un solitario Dybala contro tutti".

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5

TuttoJuve: 5