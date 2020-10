Le pagelle di Dybala - Pirlo ha ragione: non è ancora pronto. A Kiev si è preso zero responsabilità

Paulo Dybala non è in condizione. Nonostante la pazza voglia di ritagliarsi il suo spazio nella nuova Juventus di mister Pirlo, nonostante il suo talento cristallino e incancellabile, l'ultima mezz'ora circa della sfida di Kiev ha mostrato che la Joya ha ancora bisogno di tempo. "Dentro per Kulusevski ma fuori dal gioco. Siamo suoi estimatori ma Pirlo ha ragione: non è ancora pronto. Non si prende una responsabilità e si limita all'appoggino", è difatti il commento odierno de La Gazzetta dello Sport sulla prova da 5,5 in pagella (non all'unanimità) dell'ex Palermo. "Non incanta, ma è normale che sia così. Il 10 argentino non gioca dal 26 luglio, non è in condizione ma il suo rientro sarà determinante per la Juve di Pirlo", sottolinea invece il Corriere dello Sport.

Questi tutti i voti odierni di Paulo Dybala:

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6,5

TuttoJuve: 6,5