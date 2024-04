Le pagelle di Felipe Anderson: sua l'invenzione per il gol decisivo di Luis Alberto

vedi letture

Va a corrente alternata Felipe Anderson ma quando lo fa crea sempre dei pericoli alla retroguardia del Genoa. L'attaccante della Lazio dà il via alla rete decisiva con un passaggio filtrante per Kamada. "Abulico nel primo tempo - è il commento della Gazzetta dello Sport - si accende a tratti nella ripresa". "Prima partita dopo l’annuncio che andrà al Palmeiras - si legge sul Corriere dello Sport -. Murato da Martin sull'occasione che precede il vantaggio, si inventa un filtrante visionario che premia Kamada e stappa il match".

Questa l'analisi di TMW: "Stava per uscire, poi Tudor gli chiede di restare un altro po' in campo e lo ripaga con una bella giocata che consente alla Lazio di sbloccarla. Fino a quel momento, per la verità, non era stato impeccabile".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 6

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Lalaziosiamonoi.it: 6,5