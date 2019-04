© foto di Federico Gaetano

Se Andrea Belotti resta a secco nella trasferta di Parma qualche merito va dato anche a Riccardo Gagliolo, uno dei migliori della sfida. Utilissimo il suo lavoro nei palloni alti, ma soprattutto il suo ruggito ai danni di Belotti, che quasi si spaventa e tocca pochi palloni. Impeccabile il centrale ducale, uno che in A è arrivato con le sue forze e sta dimostrando di meritarla. Migliore in campo per La Gazzetta dello Sport, sufficiente anche per gli altri quotidiani. E da 6,5 anche per noi di Tuttomercatoweb.com.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6

Parmalive.com: 6,5