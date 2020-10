Le pagelle di Gasperini - Troppo turnover ingolfa la Dea, alcune scelte non funzionano

Sabato da dimenticare per l'Atalanta e per Gian Piero Gasperini. La valutazione complessiva del tecnico nerazzurro è negativa: "L'eccessivo turnover non lo premia. La sua Atalanta non riesce a sfondare la muraglia cinese eretta da Ranieri", commenta Tuttosport. Anche la Gazzetta dello Sport analizza e critica i cambi dell'allenatore di Grugliasco: "Dosa le forze, pensa di avere una rosa che glielo consente, però alcune seconde scelte non funzionano. E cambia tardi".

I VOTI DI GASPERINI:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5