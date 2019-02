© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fuori da Cagliari-Parma, malgrado tutti si aspettino che sia lui a deciderla sempre. Gervinho stecca, non entra mai in partita, gira la chiave ma non riesce ad accendere il motore. Anche quando sembra esserne in grado, in realtà i giri sono bassi, molto di più rispetto al solito. Spesso è l'anima del Parma, ieri è stato il peggiore.

PAGELLE:

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttomercatoweb.com: 5