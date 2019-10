© foto di Federico Gaetano

La sfuriata di De Laurentiis nel post partita del 2-2 tra Napoli e Atalanta fotografa la rabbia degli azzurri. Dovuta anche alla prestazione dell'arbitro Piero Giacomelli, finito al centro delle polemiche. E il cui operato viene oggi valutato in maniera estremamente diversa sulle pagine dei quotidiani. Dei tre sportivi, l'unico a promuoverlo è La Gazzetta dello Sport con 6,5: "Esce leggendo correttamente l'episodio più spinoso del non rigore sul finale". Valutazione diametralmente opposta sulle pagine del Corriere dello Sport: 3. "Macchia ulteriormente - scrive il quotidiano romano - una partita già sporcata per assenza di personalità ed eccesso di protagonismo". Un po' meglio per Tuttosport (5), che ne evidenzia anche la pessima gestione dopo il pareggio orobico. 4,5 per il CorSera, che critica soprattutto il mancato uso del VAR.

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 3

Corriere della Sera: 4,5

Il Mattino: 3

La Stampa: 4,5

Repubblica: 4