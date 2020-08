Le pagelle di Gomez - la sua resa cambia volto alla Dea: senza di lui arriva il ko

Non al meglio della condizione, il Papu Gomez ha provato a tenere alto il nome dell'Atalanta fino a quando, nella ripresa, ha dovuto dichiarare forfait e andare in panchina sull'1-0 per la Dea. Il suo cambio, secondo La Gazzetta dello Sport, alla fine si è sentito eccome mentre per Il Corriere della Sera è costretto a lasciare "nel momento cruciale". Per Tuttosport, prima di uscire "prova ad accendere la squadra" mentre per TMW, come succede di consueto, è lui "la fonte del gioco nerazzurro" finché un problema al ginocchio non lo costringe a lasciare "soli" i compagni.

I voti:

TMW: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5