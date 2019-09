Le pagelle di Handanovic: decisivo e tentacolare. La serata perfetta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

300^ partita con la maglia dell'Inter da incorniciare per Samir Handanovic, ieri protagonista assoluto nella vittoria dei nerazzurri sulla Lazio. "Decisivo in almeno tre circostanze", scriviamo su TMW, premiandolo con un 7,5: stesso voto per Tuttosport ("tentacolare due volte su Correa"), Corriere dello Sport e Corriere della Sera. La Gazzetta dello Sport sale a 8 ("La serata perfetta"), stesso voto per FcInterNews.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

FcInterNews: 8