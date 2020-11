Le pagelle di Iachini: c'è l'applicazione, ma il gioco? La Fiorentina ha pochissime idee

vedi letture

Con il pareggio contro il Parma la panchina di Giuseppe Iachini continua a traballare, benché la sua Fiorentina abbia dimostrato di stargli accanto, andando a Parma a lottare, pur senza eccellere. L'allenatore viola comunque non convince e non va oltre la sufficienza (nel migliore dei casi) nelle pagelle. Da La Gazzetta dello Sport e dal Corriere Fiorentino, che elogia l'applicazione della squadra ma si chiede: "Il gioco? Tutto in orizzontale con pochissime idee...". Stesso voto dal Corriere dello Sport, mentre da Tuttosport arriva una pesante bocciatura con un 5 in pagella.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5

Corriere Fiorentino: 6

FirenzeViola.it: 5