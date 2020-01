© foto di www.imagephotoagency.it

Sembrava fatta, poi la punizione di Orsolini ha il sapore della beffa. FirenzeViola, voto 6, commenta così la prima di Beppe Iachini alla guida della Fiorentina. "Non può fare miracoli dopo pochi allenamenti", scrive il Corriere dello Sport (6,5 in pagella); stessa valutazione anche sulle pagine del Corriere della Sera. Se l'è giocata in difesa, questo è certo, come evidenzia Tuttosport, che gli attribuisce un 6. Nessuna insufficienza, il boccone dolcissimo ha però assunto un altro sapore allo scadere.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6,5

FirenzeViola: 6