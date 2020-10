Le pagelle di Iachini - Soffre, vince e resta a galla. Ma con Padova e Roma è ancora sotto esame

Giuseppe Iachini trova la seconda vittoria in questo campionato e si tiene stretta la panchina della Fiorentina, anche se il gioco della sua squadra continua a latitare. Al centro delle critiche e dei rumors su Maurizio Sarri, il tecnico viola contro l'Udinese ha strappato infatti tre punti sofferti dopo una prestazione sicuramente poco brillante e molto sofferta. "Era arrivato a questa sfida in una situazione ambientale non facile. E senza Ribery. Continua a non trovare i gol degli attaccanti", sottolinea difatti La Gazzetta dello Sport di oggi. "Una vittoria sofferta, ma questi 3 punti servono anche a lui", è invece il commento del Corriere dello Sport. Mister Iachini vince e resta a galla, dunque, ma contro Padova e soprattutto Roma servirà qualcosa in più per zittire le voci sul futuro.

Questi tutti i voti odierni di Giuseppe Iachini:

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

FirenzeViola.it: 6