Le pagelle di Iago Falque: entra e cambia la gara. Non solo l'assist

© foto di Federico Gaetano

Il Torino è sotto allo Stirpe contro il Frosinone per 1-0 e Walter Mazzarri, per provare a ribaltare il risultato, decide di giocarsi la mossa Iago Falque: mai scelta fu più azzeccata di quella del tecnico granata, con il Toro che anche grazie allo spagnolo è infatti riuscito a portare a casa tre punti fondamentali per la corsa all'Europa. Suo l'assist per il pareggio di Belotti ma oltre a questo l'ex Genoa ha fatto impazzire la difesa ciociara. Solo l'incrocio dei pali gli ha negato la gioia di tornare al gol.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7