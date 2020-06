Le pagelle di Iago Falqué: segna ancora ed eclissa il faro del Brescia

Fa l'ala, il rifinitore e il bomber. E' un Iago Falqué tuttofare quello visto ieri a Brescia e se il Genoa strappa un pari lo deve soprattutto all'ex Torino, assolutamente migliore in campo. Per noi di Tuttomercatoweb.com la sua prestazione gli vale un 7,5 in pagella. Mezzo voto in meno da La Gazzetta dello Sport e ancora mezzo in meno da Tuttosport, secondo cui "crea scompiglio andando a pressare Tonali, il faro del Brescia". Sette dal Corriere dello Sport, quotidiano per il quale è il migliore del Genoa.

I VOTI DI IAGO FALQUE':

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7