Le pagelle di Ibrahimovic - Cuore pulsante del Milan: come pensare a un futuro senza di lui?

vedi letture

Ancora Zlatan Ibrahimovic, anzi solo Zlatan Ibrahimovic. Anche nella sconfitta di ieri contro il Genoa, il campione svedese si è dimostrato il cuore pulsante della squadra di mister Pioli: un po' sprecone sotto porta, ma comunque a segno e, soprattutto, trascinatore dall'inizio alla fine di una formazione troppo assopita. "Non la solita Zlataneria ribalda, ma comunque Ibra. Sbaglia un gol, ne segna un altro, imbocca Calha davanti a Perin. I suoi conti tornano", è non a caso il commento odierno de La Gazzetta dello Sport sulla sua prestazione per tutti sufficiente. "Un erroraccio e mezzo davanti a Perin, ma gli urlacci contro i compagni dimostrano che lui con lo spirito era dentro la gara. Di testa le prende quasi tutte", conferma il Corriere dello Sport. E pensare che in casa rossonera c'è chi pensa a un futuro senza di lui...

Questi tutti i voti di Zlatan Ibrahimovic:

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

MilanNews: 6