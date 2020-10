Le pagelle di Ibrahimovic: in una sera di ottobre si riscopre umano

Non è stata la serata migliore per Zlatan Ibrahimovic, quella con lo Sparta Praga. La vittoria è stata peraltro abbastanza semplice, con una partenza a razzo visto l'assist a Brahim Diaz. Due volte stacca e non inquadra la porta, sbaglia il rigore del possibile 2-0 e viene sostituito a fine primo tempo per farlo rifiatare e lasciare spazio a Leao. In una sera di ottobre si riscopre umano, dice Tuttosport. Capita anche ai migliori.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6,5