Le pagelle di Ibrahimovic: infinito Zlatan, stende Miha. Vai a fidarti degli amici

Ancora Ibra, sempre Ibra. La doppietta di Zlatan Ibrahimovic, di testa e su rigore, regala al Milan la vittoria per 2-0 sul Bologna all'esordio in questo campionato. E il centravanti svedese fa incetta di buoni voti. 7,5 per il Corriere dello Sport, che torna sul rinnovo: "Ha preteso 7 milioni, è stato giusto accontentarlo". Stesso voto per il Corriere della Sera ("infinito Zlatan") per Ibra che punge Sinisa Mihajlovic. E infatti, sottolinea la rosea, "vai a fidarti degli amici". 8 in pagella per La Gazzetta dello Sport, così come per Tuttosport. Un fenomeno, che altro dire?

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7,5

MilanNews: 7,5