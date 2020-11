Le pagelle di Ibrahimovic: un po’ karateka, un po’ fenomeno. Air Ibra a quota 10

vedi letture

Dieci gol in sei partite: roba che al Milan non si vedeva dai tempi di Nordahl e Van Basten. Sono quelli di Zlatan Ibrahimovic, decisivo anche ieri sera nella vittoria del Napoli, giocatore imprescindibile per i rossoneri. E promosso in maniera unanime. La Gazzetta dello Sport (voto 8) evidenzia come sia il giocatore più vecchio a segnare 10 gol nelle prime 8 giornate, pur avendone giocate soltanto sei. Air Ibra lo chiama il Corriere dello Sport, che del secondo gol scrive “un po’ da karateka ma soprattutto da fenomeno”. Dominatore assoluto, chiosa Tuttosport: “Alla faccia della carta d’identità, ma questa non è più una notizia”.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8

MilanNews: 8