Le pagelle di Ilicic: lento, senza sostanza e involuto. Cercasi ancora il vero Josip

vedi letture

"Cercasi (ancora) il vero Josip". E' questa la pagella che La Gazzetta dello Sport dedica a Josip Ilicic, subentrato nel secondo tempo di Crotone-Atalanta. Quarantacinque minuti ancora deludenti per lo sloveno, "lento, involuto, senza colpi" e da 5 in pagella per la Rosea, proprio come per TMW. Mezzo punto in più dal Corriere della Sera-Bergamo, che lo redarguisce per la poca sostanza, e da Tuttosport, che sottolinea come non sia al massimo della forza. "Gli manca il passo", concludiamo noi nelle nostre pagelle.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera-Bergamo: 5,5