Nove è il voto che va per la maggiore dopo il suggello di Brescia per Simone Inzaghi: nove come le vittorie consecutive in campionato, le stesse di Eriksson, record della storia del club. "Ha il veleno, quello che permette di sognare", sottolinea LaLazioSiamoNoi, mentre il Corriere dello Sport evidenzia come l'autostima sia raddoppiata e lo testimonia la scelta di Correa mezzala.

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 9

LaLazioSiamoNoi.it: 9