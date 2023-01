Le pagelle di Inzaghi: salto all'indietro troppo visibile, getta alle ortiche punti per presunzione

Dopo la vittoria contro il Napoli, con meriti di squadra e anche personali, Simone Inzaghi e la sua Inter si fermano a Monza e non vanno oltre il 2-2. "Il salto all'indietro dopo il Napoli è troppo visibile per non essere notato, anche in termini di attenzione dei singoli: la tensione è calata", scrive La Gazzetta dello Sport bocciandolo con un 5 in pagella. Mezzo punto in più da parte del Corriere della Sera: "Con presunzione getta alle ortiche la vittoria avvicendando troppi uomini".

Voto 5,5 anche per il Corriere dello Sport: "L’approccio è buono ma il gol di Ciurria arriva quando l’Inter sta ancora festeggiando il vantaggio di Darmian. Nel finale sono discutibili anche i suoi cambi". Infine il giudizio di TMW: "Con due stop fisici così pesanti, difficile imputargli qualcosa sulla gestione dei cambi. Un paio di centimetri più in qua, e la vittoria è sua. Primo pari in questo campionato: guardando al lato positivo - non semplice - potrebbe leggerlo come un segnale di "normalità".