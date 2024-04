Le pagelle di Italiano: la macumba degli attaccanti, poi azzecca il cambio e vola in semifinale

Ritenta, sarai più fortunato. Vincenzo Italiano ha estratto il biglietto e ne ha fatto un mantra. Dopo la finale persa della scorsa stagione, il tecnico porta la Fiorentina in semifinale di Conference League per il secondo anno consecutivo, con l'obiettivo di riprovarci. Che fatica, però, contro un Viktoria Plzen roccioso come poche altre avversarie. Ci sono voluti i supplementari, alla fine i suoi sono famelici: meglio tardi che mai.

"La macumba degli attaccanti sembra perseguitarlo - scrive Tuttosport, voto 7 - poi azzecca il cambio tattico e guadagna la seconda semifinale europea consecutiva". È proprio alla poca prolificità che pensa La Gazzetta dello Sport: "La squadra ha dei limiti strutturali, soprattuto ha pochi gol nelle gambe, come si è visto anche ieri. Ma i risultati ottenuti nelle coppe premiano il suo ottimo lavoro. Bel primo tempo". Chiosa affidata al 7 del Corriere dello Sport: "Tantissimi tiri, forse troppi, prima di andare in gol e solo ai supplementari, ma alla fine è quello che conta per prendersi le semifinali. Meritate".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

FirenzeViola: 6,5