Le pagelle di Karsdorp: fisico da culturista e va giù al primo soffio

In assenza di Florenzi, ieri è toccato a Rick Karsdorp agire sulla fascia destra di difesa. Alla Roma, però, non è andata bene lo stesso. La partita è cominciata male, anche per colpa dell'olandese stesso, reo di perdersi Fares in occasione del primo gol. Se la SPAL vince è anche perché da quel lato passa sempre. E se da quel lato passa sempre è perché Karsdorp ha più di qualche difficoltà difensiva. Per noi è stato tra i peggiori in campo, per La Gazzetta dello Sport il peggiore in assoluto proprio perché viene sempre sorpassato. Come in Atalanta-Roma, anche ieri s'è fatto sovrastare. Quattro in pagella anche dal Corriere della Sera, che non si capacita del fatto che il terzino abbia un fisico da culturista e, invece, cada al primo soffio di vento.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 4

Vocegiallorossa.it: 4