Le pagelle di Kluivert: molto fumo e scarso arrosto. Peggiora la situazione

Come se non bastassero gli infortuni, Justin Kluivert ci mette del suo. L'olandese, definito già "impalpabile" da TMW (voto 4) per tutta la partita, si fa espellere nel finale della partita pareggiata dalla Roma contro la Sampdoria e salterà il Milan. "Un mezzo disastro" scrive Tuttosport, mentre il Corriere dello Sport sottolinea come l'espulsione per doppio giallo sia in verità esagerata. "Molto fumo e scarso arrosto", chiosa La Gazzetta dello Sport. Oltre il 5, comunque, non si va.

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

VoceGiallorossa: 5