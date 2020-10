Le pagelle di Kumbulla: leader di una difesa rabberciata e primo 2000 a segnare in giallorosso

Il primo Millennial a segnare con la maglia della Roma. Basterebbe questo per dare un giudizio su Marash Kumbulla, per molti il migliore in campo nel successo giallorosso contro lo Young Boys. Per il Corriere dello Sport è addirittura una benedizione, "sicuro dietro, decisivo davanti". Per questo merita 7,5. Per Tuttosport l'ex Verona è il leader di una difesa rabberciata.