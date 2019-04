Le pagelle di Lafont - Peccato di gioventù che chiude la stagione ad aprile

Il sogno Coppa Italia della Fiorentina finisce col suo erroraccio sul tiro del 'Papu' Gomez. Se Luis Muriel è il migliore, Alban Lafont non può che essere considerato quindi il peggiore della squadra viola nel ritorno della semifinale di Coppa Italia giocato a Bergamo. È vero, è un classe 1999 e di acqua sotto ai ponti ne deve passare ancora tanta, ma il patatrac di ieri sera resterà nei ricordi - suoi, dei compagni e soprattutto dei tifosi - davvero a lungo. Peccato, perché fino a quel momento l'ex Tolosa aveva intuito seppur non parato il rigore di Ilicic e risposto bene ai tentativi di Gomez e Pasalic. Per il portierino francese, dunque, voto 4,5 quasi all'unanimità. Ci va leggermente più pesante soltanto FirenzeViola.it, che giudica da 4 la frittata che chiude il 25 aprile la stagione sportiva di Pezzella e compagni.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

FirenzeViola.it: 4