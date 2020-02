vedi letture

Le pagelle di Lautaro Martinez: pioggia di 5 per il Toro, desaparecido all'Olimpico

Pioggia di 5 per Lautaro Martinez, tornato titolare contro la Lazio dopo la squalifica. Una prestazione decisamente anonima, come scrive il sito specializzato FcInternews.it: "Se non gli avessero annullato (giustamente) un gol qualcuno si sarebbe chiesto a fine gara se il Toro avesse giocato. Primo tempo da desaparecido, secondo più coinvolto ma ben poco utile alla causa. Una delle sue peggiori prestazioni sotto tutti i punti di vista, nonostante ci provi". Stesso voto da La Gazzetta dello Sport: "Ne fa ammonire due, almeno si salva da un giudizio peggiore. Non è questo il vero Toro, altrimenti non spiegherebbero le attenzioni di Barcellona e compagnia". Per TMW è "una delle sue peggiori prestazioni stagionali. Si preoccupa troppo della fase difensiva e si 'dimentica' di dover supportare Lukaku".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

La Repubblica: 5

FcInterNews: 5