Le pagelle di Lazaro: 20 minuti per un disastro. Lo rivedremo a Pasqua?

Valentino Lazaro è il principale neo nell'Inter che ha vinto in goleada contro il Sassuolo. Entrato al 73' della partita contro i neroverdi, gli sono bastati poco più di 20 minuti effettivi per rimediare una sfilza di brutti voti in pagella. Ha sulla coscienza, come scrive Tuttosport (voto 4), due gol dei neroverdi: perde palla su Djuricic e non ferma Boga. "A naso, lo rivedremo a Pasqua", scrive La Gazzetta dello Sport che condivide il 4 e ne mette in evidenza l'atteggiamento agli antipodi rispetto al vangelo di Antonio Conte. "Un disastro", sintetizza il Corriere della Sera.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4

FcInterNews: 4,5