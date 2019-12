© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rafael Leao entra dalla panchina e mette il giusto pepe a un Milan che non riesce a dare continuità ai risultati. Solo la sfortuna ne blocca l'estro ma con questa prestazione si candida ad avere maggiore spazio. La Gazzetta dello Sport scrive: "Mamma mia, che entrata in scena" sottolineando come in pochi minuti abbia colpito prima una traversa e poi un palo. Per il Corriere dello Sport "i due legni gridano vendetta" mentre per Tuttosport "forse è il momento di provarlo più a lungo". Per il Corriere della Sera la sua "rabbia giovane" accende San Siro ma è troppo tardi. Infine MilanNews termina la nostra rassegna definendo il portoghese come "parecchio sfigato" visto i due pali che avrebbero potuto cambiare il corso del match contro i neroverdi.

PAGELLE

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Il Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

Il Corriere dello Sport: 6,5

MilanNews: 6,5