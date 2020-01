Le pagelle di Liverani - Capolavoro tattico con l'Inter e assist... alla Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ottima preparazione, con il nuovo 5-3-2, e ottima gestione. Il pari lo segna dalla panca cambiando modulo e uomini". La Gazzetta dello Sport di oggi applaude così la grande prova di mister Fabio Liverani e del suo Lecce contro l'Inter. Il tecnico giallorosso ha preparato infatti la partita del 'Via del Mare' come meglio non si potrebbe, rinunciando al consueto 4-3-1-2 e in generale ai quattro dietro, per imbrigliare la ben più quotata formazione allenata da Antonio Conte. Un assist alla Juventus (ora a +4 in classifica sui nerazzurri) e un capolavoro tattico che anche sui quotidiani, stamane, trova ovviamente unanimi consensi.

Questi tutti i voti di Fabio Liverani:

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7